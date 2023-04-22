Зеленський увів санкції проти 322 компаній російської оборонки, а також проти колаборантів

Президент Володимир Зеленський 22 квітня увів у дію рішення РНБО про санкції проти російських та іноземних компаній, причетних до фінансування війни в Україні.

Під санкції потрапили "Росбанк", Центрвиборчком та низка російських бізнесменів, політиків і партій. Також обмеження запровадили проти громадян та компаній низки інших країн.

До речі Зеленський запровадив санкції проти майже 700 осіб, серед них – спортсмени та "Яндекс"

Санкції запровадили проти низки російських політиків і партій. Мовиться про 40 фізичних та 382 юридичні особи.

Зокрема – проти Івана Потаніна, сина російського олігарха Володимира Потаніна та багаторазового чемпіона Росії та світових першостей з аквабайка;

бізнесмена та інвестора Мурата Алієва; власника компанії Constellation Advisors Ltd Нарімана Гаджєіва;

сенатора Олександра Шендрюка-Жидкова та інших.

Санкції застосували проти російських партій ЛДПР, "Справедлива Росія – Патріоти – За правду", КПРФ, "Нові люди", а також проти Центрального виборчого комітету Росії. Загалом – 60 пунктів.

Санкції введені на 10 років.

Санкції проти іноземних громадян

Під санкції потрапили також громадяни Швейцарії, Ірану та Малі. Також обмеження наклали на компанії, зареєстровані у Росії, Швейцарії, Франції, Німеччині, Іспанії, Люксембургу, Мальті, Вірменії, ОАЕ, на Британських Віргінських островах і Кіпрі. Вони працюють у сфері транспорту та нерухомості.

Контроль за виконанням рішень здійснюватиме Рада національної безпеки і оборони України. Це покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.