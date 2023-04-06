Україна вміє бути вдячною, – Зеленський у вечірньому зверненні підбив підсумки візиту до Польщі

Президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців наприкінці 407-ї доби повномасштабної війни. Глава держави підбив підсумки вчорашнього візиту до Польщі.

Президент відзначив, що весь день працював у Києві. Головні тези зі звернення Володимира Зеленського читайте далі.

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Ситуація на фронті та внутрішні наради

Володимир Зеленський розповів, що після вчорашнього візиту до Польщі він весь сьогоднішній день працював уже у Києві. Зокрема, провів низку нарад та підготовку до заходів, які відбудуться в найближчі тижні. Президент мав нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем щодо поточних питань, а також нараду щодо безпеки та роботи правоохоронних органів.

Окремо президент відзначив, що був на зв'язку з воїнами з передової й обговорював з ними поточну ситуацію.

Дуже важливо, що зміст візиту в Польщу, робота нашої делегації у Варшаві та у постійній комунікації з польськими партнерами мають бути відчутними для нашого фронту. Оборона й захист наших людей, підтримка нашої стійкості, передусім воїнів, це питання номер один на всіх переговорах і зустрічах. Саме оборона – зброя для України, боєприпаси для України, нові оборонні системи для України,

– наголосив Зеленський.

Результати візиту до Польщі

Глава держави назвав свій учорашній візит до Польщі змістовним. Володимир Зеленський розповів, що пізно ввечері перед виїздом зустрівся у Хелмі з мерами міст-рятівників – Жешува, Перемишля, Любліна і власне Хелма.

Я подякував усій громаді міст-рятівників, кожному й кожній, хто допомагав українцям, хто реально довів у перші ж дні повномасштабної війни, що між українськими й польськими серцями немає жодних барʼєрів, кордонів, перепон. Україна вміє бути вдячною. Вдячною за таку солідарність – історичну солідарність,

– наголосив президент.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

У звернення глава держави відзначив кілька бригад, які зараз захищають Україну. Мова йде про:

80-ту окрему десантно-штурмову бригаду;

57-му окрему мотопіхотну бригаду;

30-ту окрему механізовану бригаду;

35-ту та 36-ту окремі бригади морської піхоти;

55-ту окрему артилерійську бригаду "Запорізька Січ";

підрозділ спеціального призначення 1-го головного центру ГУР.

"Бахмут і Марʼїнка, Авдіївка і весь наш Донбас, наш Схід, Запоріжжя й наше Приазовʼя, наша Херсонщина – я дякую всім, хто бʼється за свободу для нашої країни, за свободу для наших людей", – підкреслив президент.