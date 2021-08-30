Зеленський везе Байдену список українських полонених
Джерело:24 канал
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американським колегою Джо Байденом обговорить питання українських полонених та можливості їх визволення. Для цього українському лідеру підготували список незаконно затриманих або зниклих безвісти.
В Україні сподіваються на те, що США сприятимуть поверненню українців додому. Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі одного з українських телеканалів.
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Скільки імен у списках
Людмила Денісова не уточнила, скільки імен у списках, з якими Володимир Зеленський полетів у США на переговори з Джо Байденом. Однак, можна припустити, що він чималий.
Президенту готували списки зниклих безвісти, полонених, заручників і політв'язнів. І знаю, що всі ці документи президент повіз у США,
– розповіла Денісова.
Уповноважена з прав людини впевнена, що лідери країн обговорять питання повернення полонених додому та пошуки зниклих безвісти.Зверніть увагу! На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вважаються зниклими безвісти 258 осіб, з яких 67 – військовослужбовці та резервісти. В окупованому Криму зникли щонайменше 44 людини. Доля 15 з них і досі невідома.
Зустріч Байдена і Зеленського: головне
- 30 серпня 2021 року президент України Володимир Зеленський полетів у США.
- За інформацією ЗМІ спершу український лідер відвідає Чикаго, де зустрінеться з українською діаспорою. Також Зеленський після зустрічі з Джо Байденом полетить у Сан-Франциско.
- Зустріч президентів України та США уже двічі перенесли. Попередньо вона була запланованою на 30 серпня, потім на 31. Однак Володимир Зеленський та Джо Байден зустрінуться 1 вересня 2021 року.
- У програмі візиту передбачена не тільки зустріч делегацій, а й розмова президентів віч-на-віч.