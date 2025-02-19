Зеленський не поїхав у Ер-Ріяд, щоб не легітимізувати зустріч США і Росії, – Reuters

Президент України Володимир Зеленський відклав запланований візит до Саудівської Аравії. Це було зроблено для того, щоб не створювати враження легітимності переговорів між представниками США та Росії в Ер-Ріяді.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому Зеленський міг перенести візит до Саудівської Аравії

Під час свого візиту до Туреччини Зеленський зазначив, що його не запрошували на переговори між делегаціями США та Росії, які відбулися в Саудівській Аравії.

Він також повідомив, що відклав візит до королівства, який спочатку був запланований на завтра, 19 лютого, до 10 березня, заявивши, що "не хоче збігів".

Україна не хотіла, щоб те, що відбулося в Ер-Ріяді, виглядало легітимним,

– сказало виданню одне з джерел.

Нагадаємо, що у Білому Домі переговори між США та Росією у Саудівській Аравії назвали "кроком до миру".

До слова, російська сторона за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії заявила, що США нібито краще зрозуміли позицію Москви. У Кремлі розмову між представниками назвали "дуже корисною".