Кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall, – Зеленський

Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер зневажливо відгукнувся про українські дрони, назвавши їх "грою в Lego", а їхніх виробників "домогосподарками". Президент Зеленський відреагував на цей інцидент.

Під час спілкування з журналістами президент назвав заяву Паппергера "дивною", передає 24 Канал.

Що Зеленський відповів на зневажливу заяву гендиректора Rheinmetall?

Якщо кожна домогосподарка України справді може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що сьогодні потрібно конкурувати не риторикою, а технологіями і результатом.

За словами політика, Україна демонструє ефективність своїх технологій щодня – на фронті, в небі та на морі.

Президент підкреслив, що український оборонно-промисловий комплекс уже займає своє місце у світі. "Я вважаю, що ми такі ексклюзивні, тільки у нас є відповідний досвід", – уточнив він.