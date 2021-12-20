Зеленський відповів на петицію про скасування "обов'язкової" вакцинації

Володимир Зеленський відповів на петицію, в якій просили скасувати "обов'язкову" вакцинацію проти коронавірусу та карантин. Основна аргументація президента – відповідність кроків влади законодавству.

Раніше на сайті петицій до глави держави з'явилося звернення, в якому вимагали скасувати "обов'язкову" вакцинацію та карантинні вимоги через нібито можливу фейковість захворювання.

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Відповідь президента на петицію про скасування "обов'язкової" вакцинації

Відповідно до Конституції людина, її життя і здоров'я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; кожен має право на охорону здоров'я; держава забезпечує санітарно-епідемічний добробут,

– йдеться у відповіді Зеленського.

У ній глава держави наголосив, що основи охорони здоров'я визначаються винятково законами України. А основами законодавства про охорону здоров'я встановлено обов'язок українців не лише піклуватись про своє здоров'я та здоров'я дітей, а й не шкодити здоров'ю інших, а також у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди та робити щеплення.

У відповіді Зеленського вказані всі норми законодавства, які регулюють вакцинацію населення проти інфекційних хвороб та запровадження Кабінетом Міністрів карантину.

Зокрема, глава держави посилається на рішення Ради з нацбезпеки та оборони про запровадження державної програми вакцинування населення від COVID-19 та урядовий план з імунопрофілактики населення.

Тобто основна аргументація Зеленського полягає у тому, що всі наявні заходи з вакцинації та карантину відповідають законодавству.

Президент підсумував, що суспільні відносини щодо забезпечення санітарного та епідемічного добробуту, правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій врегульовані законодавством.

Петиція на сайті Зеленського про вакцинацію: що відомо

Раніше на сайті петицій до президента зареєстрували вимоги щодо скасування "примусової" вакцинації. У ній просили припинити "карантин, безглуздий масковий режим, та вакцинацію, яка вже стала примусовою для деяких верств населення".

13 грудня петиція набрала необхідну кількість голосів у 25 тисяч підписів.

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