Я готовий обговорити відмову від окупованих територій в рамках угоди, – Зеленський

Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території російськими. Втім, Володимир Зеленський готовий обговорити можливу відмову від територій, як частину дипломатичної угоди, яка дозволить Україні вступити до НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента України в інтерв'ю NBC News.

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Чи може Україна відмовитися від окупованих територій

Крім того, Трамп нещодавно заявив, що Україна навряд чи повернеться до кордонів 2014 року. Відтак, під час інтерв'ю журналістка поцікавилася, чи може Україна відмовитися від тимчасово окупованих територій, які зараз перебувають під контролем ворога.

У відповідь на це Зеленський наголосив, що Україна не може визнати окуповані території частиною Росії, адже це суперечить Конституції нашої держави. Президент наголосив, що Україна також ніколи не зможе визнати Крим російським.

Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії,

– наголосив Зеленський.

Водночас президент зауважив, що готовий обговорити відмову від окупованих територій в рамках угоди, за якою ми вступимо в НАТО. Зеленський пояснив, що вступ України до НАТО може відкрити шлях для дипломатичного відновлення територіальної цілісності країни. Передусім, такий спосіб дозволить зберегти життя українців.

"Але ми маємо повернути ці території дипломатією", – заявив президент.

Хоча Дональд Трамп раніше заявляв, що план щодо завершення війни не передбачає вступу України до НАТО, однак Зеленський наголошує, що вступ до Альянсу – це найдешевша гарантія безпеки.

Раніше Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради також наголошував, що Україна не визнає окуповані території частиною Росії і це рішення залишиться незмінним, навіть під тиском союзників.