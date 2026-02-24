Укр Рус
24 Канал Новини України Зеленського спитали, як його змінила війна: лідери Європи відповіли замість нього
24 лютого, 23:46
2

Зеленського спитали, як його змінила війна: лідери Європи відповіли замість нього

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Володимир Зеленський розповів, як його змінила війна.
  • Він тепер зосереджується лише на серйозних речах і не має часу на дружбу.
  • Європейські лідери назвали його надзвичайною людиною та прикладом лідерства.

Уже повні 4 роки Україна протистоїть російській агресії. Володимир Зеленський розповів, як він змінився за цей час. Європейські союзники замовили і власне словечко.

Журналістка зі "Шведського радіо" спитала у Зеленського, як його змінила війна. Це сталося під час спілкування з медіа за підсумками саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії.

Дивіться також Чи погрожують США зупинити поставки зброї, щоб Україна пішла на поступки: що каже Зеленський 

Як війна змінила Зеленського?

Спершу Зеленський сказав, що він не знає, як відповісти на це питання, бо, мовляв, зі сторони видніше. Потім президент усе ж таки зізнався, що тепер фокусується виключно на серйозних речах. У нього немає більше можливостей зустрічатися з друзями. Натомість він проводить час із партнерами. 

Також політик припустив, що він став старшим і старішим. 

Європейські лідери теж присутні на пресоконференції додали, що Зеленский став мудрішим, стійкішим і хоробрішим. Українського президента назвали надзвичайною людиною, яка показала всім, що таке лідерство. 

Які заяви робив Зеленський у річницю вторгнення?