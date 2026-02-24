Зеленського спитали, як його змінила війна: лідери Європи відповіли замість нього
- Володимир Зеленський розповів, як його змінила війна.
- Він тепер зосереджується лише на серйозних речах і не має часу на дружбу.
- Європейські лідери назвали його надзвичайною людиною та прикладом лідерства.
Уже повні 4 роки Україна протистоїть російській агресії. Володимир Зеленський розповів, як він змінився за цей час. Європейські союзники замовили і власне словечко.
Журналістка зі "Шведського радіо" спитала у Зеленського, як його змінила війна. Це сталося під час спілкування з медіа за підсумками саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії.
Як війна змінила Зеленського?
Спершу Зеленський сказав, що він не знає, як відповісти на це питання, бо, мовляв, зі сторони видніше. Потім президент усе ж таки зізнався, що тепер фокусується виключно на серйозних речах. У нього немає більше можливостей зустрічатися з друзями. Натомість він проводить час із партнерами.
Також політик припустив, що він став старшим і старішим.
Європейські лідери теж присутні на пресоконференції додали, що Зеленский став мудрішим, стійкішим і хоробрішим. Українського президента назвали надзвичайною людиною, яка показала всім, що таке лідерство.
Які заяви робив Зеленський у річницю вторгнення?
- Володимир Зеленський заявив, що підтримую ідею Трампа завершити війну до 4 липня, хоча він вперше чує цю інформацію. Україна підтримує швидке закінчення війни та вступ у ЄС, але не за рахунок віддачі територій.
- Президент підкреслив, що перемога – це насамперед збереження незалежності України, і наголосив, що всі українські території будуть звільнені.
- Зеленський зазначив, що готовий провести вибори в країні за умови повної безпеки. Він додав, що США поки не можуть домовитися з росіянами про припинення вогню.