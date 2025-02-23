Зеленський відреагував на наймасштабнішу атаку БпЛА по Україні і показав відео наслідків

Росія в ніч проти 23 лютого здійснила наймасштабнішу атаку ударними БпЛА по Україні. Володимир Зеленський відреагував на ворожі дії країни-агресорки.

Президент також показав кадри наслідків атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис лідера України.

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Наймасштабніша атака БпЛА по Україні

Володимир Зеленський зазначив, що кожного дня українці протистоять повітряному терору.

Напередодні третьої річниці повномасштабної війни Росія застосувала проти України 267 ударних дронів. Найбільша атака, відколи іранські дрони почали бити по українських містах і селах,

– ідеться в повідомленні президента.

Лідер країни зазначив, що загалом за увесь тиждень майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів.

Наслідки атаки ворога: дивіться відео

Президент подякував тим, хто щоденно відбиває такі напади: авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам Повітряних сил і Сил оборони. Також висловив вдячність тим, хто на місцях рятує від наслідків обстрілів: ДСНС, медики, нацполіція.

"Війна триває. Абсолютно всім, хто здатний допомогти з ППО, треба працювати, щоб посилити захист життя людей. Потрібно робити максимум, щоб наблизити тривалий і справедливий мир для України. Це можливо в єдності всіх партнерів – потрібна сила всієї Європи, сила Америки, сила всіх, хто хоче надійного миру", – наголосив лідер України.

Він подякував всім партнерам України, "хто допомагає та розуміє це".