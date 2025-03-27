Віткофф дуже часто цитує наративи Кремля, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на те, що спецпредставник президента США Стів Віткофф часто цитує наративи Кремля. За словами українського лідера, це послаблює тиск на Росію та ускладнює досягнення миру.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського в інтерв'ю для Eurovision News.

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Як Зеленський відреагував на прокремлівські заяви Віткоффа

Зеленський погодився із тим, що Віткофф часто цитує наративи Кремля. На думку президента, це не наближає Україну до миру, а лише послаблює тиск США на Росію.

Ми можемо лише своїми діями виправляти це інформаційне поле. Ми намагаємося це робити. Я спілкувався з президентом Трампом неодноразово. І ми намагаємося на рівні розвідок обмінюватися реальною інформацією, правдивою, бо заяви Віктоффа нам дуже заважають. Ми боремося з Путіним і не хочемо, щоб у нього було багато помічників, нам і так складно, бо ми боремося з країною, в 40 разів більшою за Україну. Ми хочемо, щоб американці були на нашому боці,

– наголосив Зеленський.

Президент також зауважив, що Віткофф "не військовий, а добре продає нерухомість". Крім того, Зеленський наголосив, що Україна не погодиться з російськими наративами, незалежно від того, звідки вони лунають.