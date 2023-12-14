"Це перемога": Зеленський відреагував на рішення про початок переговорів щодо вступу в ЄС

У четвер 14 грудня стало відомо про те, що Європа готова прийняти Україну до ЄС. 24 Канал розкаже детальніше.

Європейська рада увечері 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови у Євросоюз. Це, без перебільшення, історичне рішення, до якого наша країна йшла дуже довго.

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Як президент України відреагував на цю подію

Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює,

– написав Зеленський у соцмережі Х.

Так він прокоментував допис Шарля Мішеля, в якому ідеться про це історичне рішення.

Також президент України привітав президентку Молдови. "Ухвалено рішення ЄС про відкриття переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Я дякую всім, хто працював, щоб це сталося, і всім, хто допомагав. Вітаю кожного українця з цим днем. Я також вітаю Молдову і особисто Маю Санду. Історію творять ті, хто не втомлюється боротися за свободу", – написав він.

Реакція прем'єра України на початок переговорів про вступ у ЄС

Денис Шмигаль також не обійшов увагою це знаменне рішення. Він упевнений у хорошому європейському майбутньому нашої держави.

Історія твориться на наших очах. Лідери ЄС ухвалили рішення розпочати перемовини з Україною про наш вступ до ЄС. Цим рішенням Євросоюз також високо оцінив реформи, які ми зробили за останні роки, і виконання всіх рекомендацій Єврокомісії,

– написав він.

Прем'єр-міністр України додав, що попереду на нашу країну чекає непростий шлях. Але "ми єдині та готові пройти його максимально швидко".

Свій допис він завершив словами "Україна буде членом ЄС!"

Рішення щодо початку переговорів про вступ: що відомо

Шарль Мішель назвав рішення "чітким сигналом надії для їхніх людей і для нашого континенту". Також він повідомив, що Європейська рада надала статус кандидата Грузії.

Водночас Віктор Орбан, який виступав різко проти нашого вступу в ЄС і обіцяв заблокувати цей процес, пішов із зали під час голосування.