Зеленський відреагував на скандал з переведеннями у ПС: що вирішив президент

Президент Зеленський розповів, що провів розмову з командувачем Повітряних сил. Сьогодні було багато різної інформації щодо переведень.

Відтак, президент повідомив, що він доручив. Про це пише 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

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Що заявив Зеленський

Президент розповів, що була окрема розмова із командувачем Повітряних сил. Зеленський вказав, що "сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень щодо переведень".

Відтак, глава держави повідомив, що він доручив.

Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань – нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам,

– повідомив президент.