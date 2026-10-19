Вбитій на Харківщині Ангеліні було трохи більше як рік, – Зеленський відреагував на удар

Російський "Шахед" 19 жовтня атакував парк у Новій Водолазі на Харківщині, де загинули люди, зокрема троє дітей. Володимир Зеленський заявив, що не можна думати про гроші з агресором, поки той продовжує вбивства.

Унаслідок ворожої атаки ще 14 мирних жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості, серед них шестеро неповнолітніх. На російський терор відреагував президент України.

Реакція Зеленського

Серед вбитих дітей – дівчинка Ангеліна 2025 року народження. Її мама Інна також померла у лікарні.

Росія також вбила ще одну дівчинку, якій було 11 років. Загалом відомо про шістьох загиблих та 14 постраждалих. Серед поранених ще шестеро дітей.

Глава держави закликав світову спільноту не послаблювати санкційний тиск на країну-агресорку та оперативно посилити протиповітряну оборону України. Крім того, він наголосив на важливості безперервної оборонної допомоги з боку США та країн Європи.

Це страшні фото, але за ними – зламані життя і правда про цю війну. Потрібен захист життя. Потрібна ППО для України. Не можна думати про гроші з Росією, поки вона продовжує свою тупу війну,

– наголосив Зеленський.

Раніше, 17 жовтня, президент також застерігав, що поступки ворогу не допоможуть зупинити війну, а послаблення обмежень стане лише першим кроком до повного зняття міжнародного тиску.