Зеленський відреагував на ракетний удар по ліцею в Білгород-Дністровському

Удень 23 червня Росія завдала ракетного удару по навчальному закладу в Білгород-Дністровському Одеської області. Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку.

Попередньо, росіяни вдарили по ліцею балістичною ракетою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Зверніть увагу Удар по Білгород-Дністровському: відомо про 2 загиблих, ще щонайменше 12 людей постраждали

Зеленський про удар по ліцею в Білгород-Дністровському

Зеленський констатував, що це абсолютно божевільний удар російської ракети прямо по ліцею в Білгород-Дністровському. За попередніми даними, окупанти атакували балістикою.

Дітей у навчальному закладі не було, адже зараз канікули. Однак, там перебували працівники ліцею.

На жаль, під завалами можуть бути люди. Уже відомо про 2 загиблих. Президент висловив щирі співчуття рідним та близьким.



Український лідер заявив, що внаслідок російського удару ліцей фактично повністю зруйнований. Наразі триває рятувальна операція. Залучені всі необхідні служби.

Жоден із таких російських ударів не є випадковим – російська армія точно знає, куди б'є. І це – демонстративні удари,

– підкреслив Зеленський.

Констатував, що російське керівництво не збирається змінюватися, не збирається зі своєї волі завершувати війну проти України. Президент наголосив, що саме тому необхідне реальне й болісне для країни-агресора посилення тиску й санкцій.

Ми зараз захищаємо себе від російських ударів. Але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи – усюди, куди російські вбивці зможуть влучити,

– заявив український лідер.

Зеленський наголосив, що треба зупиняти вбивства та удари. Необхідно тиснути на Росію.

Наслідки ракетного удару Росії по ліцею: дивіться відео

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок терористичної атаки Росії. Вічна пам'ять!