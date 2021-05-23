Гідний результат і чудова промоція, – Зеленський відреагував на виступ Go_A у фіналі Євробачення

Президент Володимир Зеленський високо оцінив виступ Go_A у фіналі Євробачення. За його словами, гурт гідно представив Україну в світі.

Глава держави зазначив, що пісня була чудовою "з присмаком української душі". Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі.

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Гурт Go_A – крутий виступ та гідний результат на Євробаченні. Чудова промоція України у світі. Чудова пісня з присмаком душі нашої країни,

– написав президент.

Реакція соцмереж на виступ Go_A

"Вони для нас переможці".

"Молодці. Справді гідно представили Україну".

"Наші переможці. Дуже круті. Україна пишається Go_A, вони достойні першого місця, глядачі оцінили нас і дали 2 місце і це круто".