Гідний результат і чудова промоція, – Зеленський відреагував на виступ Go_A у фіналі Євробачення

23 травня 2021 , 10:16
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Володимир Зеленський в інстаграмі

Президент Володимир Зеленський високо оцінив виступ Go_A у фіналі Євробачення. За його словами, гурт гідно представив Україну в світі.

Глава держави зазначив, що пісня була чудовою "з присмаком української душі". Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі.

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Гурт Go_A – крутий виступ та гідний результат на Євробаченні. Чудова промоція України у світі. Чудова пісня з присмаком душі нашої країни,
– написав президент.

Реакція соцмереж на виступ Go_A

  • "Вони для нас переможці".
  • "Молодці. Справді гідно представили Україну".
  • "Наші переможці. Дуже круті. Україна пишається Go_A, вони достойні першого місця, глядачі оцінили нас і дали 2 місце і це круто".
Зверніть увагу!  Go_A на Євробаченні-2021 посіли 5 місце. Вони отримали 97 балів від журі та 297 балів – від глядачів. Серед результатів глядацького голосування Україна зайняла друге місце. Обійти Go_A змогли лише переможці Måneskin, яких потішили 318 балами.
Автор: Олег Васьків