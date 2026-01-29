Ситуація вночі й цими днями покаже, – Зеленський про енергетичне перемир'я

Президент Володимир Зеленський підтримав ініціативу Дональда Трампа щодо припинення російських обстрілів на час сильних морозів. Україна цінує кроки партнерів, щоб зберегти мільйони життів.

Про це Володимир Зеленський написав в Х.

Що сказав Зеленський після обіцянок встановити тимчасове перемир'я?

Президент України назвав нову заяву лідера США Дональда Трампа важливою. Американський президент заявив, що домовився про зупинку обстрілів під час зимових холодів. За словами Зеленського, таке рішення може дати безпеку Києву та іншим містам України та захистити її від російських ударів.

Енергетика – це основа життя, й ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, Президенте Трамп,

– зазначив Зеленський.

За словами українського президента, про тимчасове перемир'я команди говорили на зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Українська команда розраховує, що ці домовленості будуть виконуватись. Кроки, які сприяють деескалації, можуть рухати сторони й до завершення війни.

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський ще раз подякував американській стороні за зусилля, щоб у цей час зупинити удари по енергетиці. Президент додав, що те, чи Дональдові Трампу реально вдалося домовитися про тимчасове перемир'я покаже ситуація з нашою енергетикою цієї ночі та в наступні дні.

