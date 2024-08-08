Зеленський відреагував на "золото" Олександра Хижняка на Олімпійських іграх

Українець Олександр Хижняк виборов перше місце з боксу на Олімпійських іграх. Володимир Зеленський вже відреагував на приголомшливу перемогу спортсмена.

У фінальному поєдинку Олександру протистояв казах Нурбек Оралбай. Це вже третє "золото" України і восьма медаль загалом на змаганнях у Франції.

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Реакція Зеленського на перемогу Хижняка

Ще одна золота медаль на Олімпіаді в Парижі – для України! Боксер Олександр Хижняк виборов перше місце. Дякую за силу, за впевненість, за цю важливу перемогу! Продовжуємо підтримувати всіх наших спортсменів. Вболіваємо за Україну, вболіваємо за українців,

– написав президент.

У МЗС України вказали, що Олександр приніс Україні вже восьму медаль Олімпійських ігор. На попередній Олімпіаді у Токіо боксер виборов срібну медаль, а тепер додає до колекції золоту.

"З непереможними сталевими кулаками та українським гербом на майці Олександр провів неймовірний турнір, демонструючи незламний український дух та волю до перемоги в кожному поєдинку", – написали в міністерстві.

Там додали, що Олександр продовжує українську боксерську традицію на Олімпійських іграх – це вже п’ята золота медаль у боксі в історії України.