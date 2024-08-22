Зеленський відвідав прикордоння Сумщини і зустрівся там з Сирським

Володимир Зеленський відвідав прикордоння Сумщини. Президент України також провів нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і начальником Сумської військової адміністрації.

Гарант заслухав доповідь Сирського щодо оперативної ситуації в усіх районах активних дій. Про деталі свого візиту та нараду з Главкомом Сил оборони гарант повідомив в четвер, 22 серпня.

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Президент відвідав прикордоння Сумщини і заслухав доповідь Сирського

За словами президента, Головнокомандувач ЗСУ доповів про оперативну обстановку в усіх районах активних дій, і зокрема на найжорсткіших напрямках фронту.

Також Сирський повідомив про кроки з посилення оборони на 2 напрямках. Власне, ідеться про Торецький та Покровський напрямки.

У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду,

– зазначив Зеленський.

Також з президентом поговорив і очільник Сумської ОВА. Він доповів про ситуацію в регіоні від після початку операції на Курщині. "Спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних", – додав президент.



Лідер держави зазначив, що окрему увагу приділили координації дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні. Зокрема, для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області.