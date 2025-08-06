Володимир Зеленський приїхав на Сумщину. Президент відвідав пункт управління 225-го окремого штурмового полку, воїни якого були першими, хто зайшов на Курщину минулого року, і значно поповнив наш обмінний фонд.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського.

Зверніть увагу Рік Курської операції: Сирський доповів про роботу ЗСУ, а Зеленський поділився кадрами

Що відомо про візит Зеленського на Сумщину?

На Сумщині український лідер відвідав пункт управління 225-го окремого штурмового полку.

Зеленський у Сумській області: дивіться відео

Зеленський наголосив, що воїни саме цього підрозділу першими зайшли на територію Курської області у 2024 році та значно поповнили обмінний фонд.

Поговорив із командирами. Були доповіді про звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, російські спроби контратак, наші наступні кроки для звільнення української землі,

– зазначив президент.

Також Зеленський предметно поспілкувався про потреби, рівень забезпечення в цілому, підготовку новобранців та інструкторів. Президент розповів, що командир полку попросив масштабувати підрозділ до рівня бригади. Додав, що планує обговорити це з Сирським.

Верховний Головнокомандувач подякував воїнам за службу й результати, які завдяки їм принесла Курська операція. Відзначив захисників державними нагородами.

Завжди будемо вдячними за вашу службу Україні. І завжди шануватимемо пам'ять усіх, хто віддав своє життя за нашу країну,

– наголосив Зеленський.

Дивіться також Курська операція – початок: ССО показали ексклюзивні кадри першого дня боїв

Президент вручив воїнам нагороди / Фото ОП