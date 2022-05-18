Зеленський відзначив державними нагородами 197 військових ЗСУ, 5 з них – посмертно
18 травня 2022 , 23:35Читать новость на русском
Українські захисники пишуть історію неймовірного подвигу у боротьбі з російськими загарбниками. Кожен воїн ЗСУ здатен на подвиг, який наблизить нас до омріяної перемоги.
Кожного дня наші хоробрі військові демонструють свій героїзм та відвагу. Вони роблять усе можливе та неможливе, щоб звільнити Україну від російських окупантів, і наша держава та народ завжди будуть вдячними за їхню доблесть.
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