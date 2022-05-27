Зеленський відзначив нагородами 198 військовослужбовців

Володимир Зеленський підписав указ про нагородження державними відзнаками 198 військовослужбовців героїчних Збройних Сил України.

Зеленський нагородив 198 військових

Четверо з них, на жаль, були відзначенні посмертно. Про це президент розповів у традиційному вечірньому зверненні до українців 27 травня, повідомляє 24 канал.

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Серед тих, хто буде нагороджений згідно з сьогоднішнім указом президента, – 27 співробітників Головного управління розвідки.

Вічна слава всім, хто виборює нашу Незалежність. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя за Україну,

– підсумував своє звернення Зеленський.

Нагородили і працівників екстреної медичної допомоги

Сьогодні, 27 травня, медики екстреної допомоги відзначають своє професійне свято. Привітав їх й український лідер, назвавши незламними та відданими добрій справі людьми.

Зеленський зауважив, що вони виконують свою роботу завжди, попри будь-які умови та невдалий час. Зокрема, це стало помітно та важливо у час пандемії та повномасштабної війни Росії проти України. Президент подякував їм за самовіддачу та по-справжньому швидку допомогу навіть у районах бойових дій. Ці люди – лікарі, фельдшери, водії – щодня проявляють справжній героїзм.

Працівники екстреної допомоги отримали не лише привітання та подяку від президента, а й нагороди. Їх сьогодні вручили їм прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. "Це той мінімум, який держава може зробити, щоб відзначити те, що вони роблять", – зауважив Зеленський.

Також президент згадав про те, що до 24-го лютого, влада докладала зусиль, аби підняти забезпечення цієї медичної сфери та її співробітників на достойний рівень. Він пообіцяв продовжити цю політику після Перемоги та встановлення миру в Україні.

Варте уваги – вечірнє звернення Зеленського до українців 27 травня: дивіться відео