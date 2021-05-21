Зеленський відзначив нагородами 20 військових, 8 – посмертно: список

Президент України Володимир Зеленський відзначив 20 військовослужбовців державними нагородами. 8 із них нагороджені посмертно.
Відповідний указ № 202/2021 опублікований на сайті глави держави 20 травня. У документі вказано, що нагороди отримали військові за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
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Хто саме з військовослужбовців отримав нагороди від Зеленського 20 травня
Орден "За мужність" III ступеня – 9 захисників України (8 – посмертно)
- Гелебрант Віктор Васильович, молодший сержант – посмертно.
Загинув 5 квітня від ворожої кулі біля Золотого.
- Грабар Андрій Володимирович, молодший сержант – посмертно.
Загинув біля Водяного 19 березня після ворожих обстрілів з мінометів та гранатометів.
- Грасс Герман Андрійович, солдат.
- Карлійчук Ярослав Васильович, старший солдат – посмертно.
Зазнав смертельного кульового поранення 12 квітня.
- Мороз Владислав Анатолійович, солдат – посмертно.
Загинув 5 квітня від обстрілу бойовиків біля селища Спартак на Донеччині.
- Онопрієнко Володимир Володимирович, старший солдат – посмертно.
Загинув проти ночі 11 березня під час ворожого обстрілу під Старогнатівкою.
- Пекур Олександр Валентинович, старший солдат – посмертно.
Загинув 12 березня від кулі снайпера біля Мар'їнки.
- Теперик Андрій Сергійович, старший солдат – посмертно.
Смертельно поранений 10 квітня біля Золотого.
- Юшко Денис Павлович, матрос – посмертно.
Загинув 8 квітня 2021 року від кулі снайпера біля Водяного.
Медаль "Захиснику Вітчизни" – 11 військовослужбовців
- Білик Юрій Григорович, лейтенант.
- Головецький Костянтин Миколайович, старший сержант.
- Гончар Артур Олександрович, старший солдат.
- Косенко Руслан Валентинович, старший солдат.
- Лук'яненко Андрій Анатолійович, старший солдат.
- Лук'янов Максим Тарасович, сержант.
- Лямін Олександр Петрович, прапорщик.
- Манік Микола Леонідович, старший лейтенант.
- Норкін Ілля Юрійович, старший солдат.
- Самокиш Дмитро Сергійович, старший лейтенант запасу.
- Турчак Юрій Юрійович, матрос.
До слова, 9 травня Зеленський надав звання "Мати-героїня" понад 1 тисячі українок