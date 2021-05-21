Зеленський відзначив нагородами 20 військових, 8 – посмертно: список

Президент України Володимир Зеленський відзначив 20 військовослужбовців державними нагородами. 8 із них нагороджені посмертно.

Відповідний указ № 202/2021 опублікований на сайті глави держави 20 травня. У документі вказано, що нагороди отримали військові за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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Хто саме з військовослужбовців отримав нагороди від Зеленського 20 травня

Орден "За мужність" III ступеня – 9 захисників України (8 – посмертно)

Гелебрант Віктор Васильович, молодший сержант – посмертно.

Загинув 5 квітня від ворожої кулі біля Золотого.



Загинув 5 квітня від ворожої кулі біля Золотого. Грабар Андрій Володимирович, молодший сержант – посмертно.

Загинув біля Водяного 19 березня після ворожих обстрілів з мінометів та гранатометів.



Загинув біля Водяного 19 березня після ворожих обстрілів з мінометів та гранатометів. Грасс Герман Андрійович, солдат.



Карлійчук Ярослав Васильович, старший солдат – посмертно.

Зазнав смертельного кульового поранення 12 квітня.



Зазнав смертельного кульового поранення 12 квітня. Мороз Владислав Анатолійович, солдат – посмертно.

Загинув 5 квітня від обстрілу бойовиків біля селища Спартак на Донеччині.



Загинув 5 квітня від обстрілу бойовиків біля селища Спартак на Донеччині. Онопрієнко Володимир Володимирович, старший солдат – посмертно.

Загинув проти ночі 11 березня під час ворожого обстрілу під Старогнатівкою.



Загинув проти ночі 11 березня під час ворожого обстрілу під Старогнатівкою. Пекур Олександр Валентинович, старший солдат – посмертно.

Загинув 12 березня від кулі снайпера біля Мар'їнки.



Загинув 12 березня від кулі снайпера біля Мар'їнки. Теперик Андрій Сергійович, старший солдат – посмертно.

Смертельно поранений 10 квітня біля Золотого.



Смертельно поранений 10 квітня біля Золотого. Юшко Денис Павлович, матрос – посмертно.

Загинув 8 квітня 2021 року від кулі снайпера біля Водяного.

Медаль "Захиснику Вітчизни" – 11 військовослужбовців

Білик Юрій Григорович, лейтенант.

Головецький Костянтин Миколайович, старший сержант.

Гончар Артур Олександрович, старший солдат.

Косенко Руслан Валентинович, старший солдат.

Лук'яненко Андрій Анатолійович, старший солдат.

Лук'янов Максим Тарасович, сержант.

Лямін Олександр Петрович, прапорщик.

Манік Микола Леонідович, старший лейтенант.

Норкін Ілля Юрійович, старший солдат.

Самокиш Дмитро Сергійович, старший лейтенант запасу.

Турчак Юрій Юрійович, матрос.

До слова, 9 травня Зеленський надав звання "Мати-героїня" понад 1 тисячі українок