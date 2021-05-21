Зеленський відзначив нагородами 20 військових, 8 – посмертно: список

21 травня 2021 , 00:50
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Джерело:

сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський відзначив 20 військовослужбовців державними нагородами. 8 із них нагороджені посмертно.

Відповідний указ № 202/2021 опублікований на сайті глави держави 20 травня. У документі вказано, що нагороди отримали військові за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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Хто саме з військовослужбовців отримав нагороди від Зеленського 20 травня

Орден "За мужність" III ступеня – 9 захисників України (8 – посмертно)

  • Гелебрант Віктор Васильович, молодший сержант – посмертно.
    Загинув 5 квітня від ворожої кулі біля Золотого.
     
  • Грабар Андрій Володимирович, молодший сержант – посмертно.
    Загинув біля Водяного 19 березня після ворожих обстрілів з мінометів та гранатометів. 
     
  • Грасс Герман Андрійович, солдат.
     
  • Карлійчук Ярослав Васильович, старший солдат – посмертно.
    Зазнав смертельного кульового поранення 12 квітня.
     
  • Мороз Владислав Анатолійович, солдат – посмертно.
    Загинув 5 квітня від обстрілу бойовиків біля селища Спартак на Донеччині. 
     
  • Онопрієнко Володимир Володимирович, старший солдат – посмертно.
    Загинув проти ночі 11 березня під час ворожого обстрілу під Старогнатівкою.
     
  • Пекур Олександр Валентинович, старший солдат – посмертно.
    Загинув 12 березня від кулі снайпера біля Мар'їнки.
     
  • Теперик Андрій Сергійович, старший солдат – посмертно. 
    Смертельно поранений 10 квітня біля Золотого.
     
  • Юшко Денис Павлович, матрос – посмертно. 
    Загинув 8 квітня 2021 року від кулі снайпера біля Водяного.

Медаль "Захиснику Вітчизни" – 11 військовослужбовців

  • Білик Юрій Григорович, лейтенант.
  • Головецький Костянтин Миколайович, старший сержант.
  • Гончар Артур Олександрович, старший солдат.
  • Косенко Руслан Валентинович, старший солдат.
  • Лук'яненко Андрій Анатолійович, старший солдат.
  • Лук'янов Максим Тарасович, сержант.
  • Лямін Олександр Петрович, прапорщик.
  • Манік Микола Леонідович, старший лейтенант.
  • Норкін Ілля Юрійович, старший солдат.
  • Самокиш Дмитро Сергійович, старший лейтенант запасу.
  • Турчак Юрій Юрійович, матрос.

До слова, 9 травня Зеленський надав звання "Мати-героїня" понад 1 тисячі українок

Автор: Олесь Друкач