В оточенні Трампа лунають різні голоси, хочу працювати безпосередньо з ним, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче працювати безпосередньо з обраним лідером Сполучених Штатів Дональдом Трампом, оскільки в його оточенні "лунають різні голоси".

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Спецпредставник Трампа Келлог має план припинення війни в Україні: що він може передбачати

Зеленський висловився про Трампа

На питання про ставлення до Трампа Зеленський відповів, що "ми повинні працювати з новим президентом" США, аби в його особі "мати найбільшого прихильника".

Я хочу працювати з ним безпосередньо, тому що навколо нього лунають різні голоси. І саме тому ми не повинні (дозволити – ред.) нікому навколо зруйнувати наше спілкування,

– сказав він.

Президент додав, що це не тільки не допоможе, але й буде "руйнівним".

Глава держави сказав, що хоче знайти "нову модель" комунікації з Трампом і висловив готовність поділитись із ним своїми ідеями і "хоче почути його".

Зеленський нагадав, що зустрічався з тоді ще кандидатом у президенти США в Нью-Йорку у вересні, і їхня розмова "була дуже теплою, доброю, конструктивною".

"Це була дуже хороша зустріч, і це був важливий перший крок – тепер ми маємо підготувати кілька зустрічей", – зазначив він.