Зеленський виступив перед парламентом Південної Кореї

Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту Південної Кореї. Головною темою стала війна в Україні.

Зеленський розпочав з того, що Росія напала на Україну, маючи перевагу в військовій силі. До цієї війни вона готувалася десятилітями, передає 24 канал.

До теми Зіткнення двох різних світів: звичайних людей і людей, загнаних у бідність, – Зеленський

Це сотні мільярдів доларів, отримані за експорт нафти та газу й направлені на виробництво й накопичення озброєння. Вже більше 2 тисяч ракет Росія випустила по наших містах. Артилерійські снаряди просто неможливо порахувати,

– зазначив Зеленський.

За його словами, Росія підло використовує людей для підготовки ведення війни. Адже росіяни живуть в тотальній бідності й не можуть собі дозволити навіть найпростіші речі.

Росіяни шоковані якістю життя в Україні

Президент звернув увагу на те, що коли ворог зайшов у наші міста та села, то був шокований якістю життя.

"Їхні солдати дивувались побутовій техніці, їжі. Багато окупантів просто не бачили такого в своєму житті. Тому в районах, де змгли вдертись, майже одразу зайнялись мародерством", – підкреслив президент.

Росія може піти в Азію

Зеленський звернув увагу на те, що Росія не збирається зупинятися. Тому важливо, щоб Україна її розбила. Адже далі вона може піти й в Азію і становити загрозу для всього світу.

І це війна Росія не просто на підкорення України. Це тільки перший крок. Спочатку Росія хоче знищити нашу незалежність, нашу державу, пошматувати її. Хоче знищити усе, що робить нас українцям, робить нас окремою нацією. А потім піти далі у Європі, далі в Азію,

– заявив Зеленський.

Він також звернув увагу, що є загроза й для сусідніх з нами країн Європи.

Знищена інфраструктура

Президент заявив парламентарям Південної Кореї, що Росія використовує свідому тактику знищення інфраструктури в Україні.

Авіаційними ударами Росія знищила вже сотні інфраструктурних об'єктів в Україні, які забезпечували нормальне економічне та соціальне життя в Україні. Російські ракети та авіація руйнують нафтобази, склади з продуктами аеропорти та інше,

– сказав президент.

Він також підсумував, що одних тільки освітніх об'єктів на 11 квітня вони знищили вже 938. Лікарень – майже 300. Це не випадково, а цілеспрямована тактика. Кількість людей, які загинули через це, Україна досі не може встановити.

Маріуполь і новий наступ

Зеленський звернув увагу, що Росія не зупиняється. Вона почала новий підступний наступ з надією зламати наш національний опір.

Щоб спробувати нанести нові удари, окупанти сконцентрували десятки тисяч людей та техніки. Найгірша ситуація в Маріуполі. Південне портове місто заблокували російські війська з 1 березня. Це було півмільйонне місто, в яке вони не дозволяли вивозити їжу та воду. Маріуполь зруйновано,

– заявив глава держави.

Він підкреслив, що в місті десятки тисяч загиблих, але росіяни не зупиняються і штурмують його. Хочуть знищити показово.

Потрібні санкції та зброя

Зеленський пояснив корейцям, що Росія сама не зупиниться, на це не варто сподіватися. Тому попросив допомогти її зупинити. Адже Південна Корея має зброю, яка потрібна нашій державі.

Ми потребуємо систем протиповітряної оборони, літаків, танків, іншої бронетехніки, артилерійські системи та боєприпаси. У вас є те, що може бути незамінним для нас. У вас це є. Броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя,

– сказав він.

Також закликав вводити та посилювати нові санкції проти Росії, щоб тиснути на неї.