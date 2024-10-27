Зеленський поїде у Рейк'явік: що у планах

Про можливу поїздку Володимира Зеленського до Ісландії стало відомо 27 жовтня. На офіційних сторінках українського президента поки немає інформації про це.

Про візит Зеленського до Рейк'явіка написав прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо в соцмережі Х. Утім, він не навів деталей.

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Фіни чекають на Зеленського

З нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Зеленським на Північній раді в Рейк'явіку. Фінляндія є одним з найсильніших прихильників України в Європі,

– написав Петтері Орпо.

28 – 31 жовтня в столиці Ісландії відбудеться саміт Північної ради, або Ради міністрів північних країн. Відповідно до повідомлень на сайті організації, Зеленський виступить перед членами ради в Рейк'явіку 29 жовтня.

Він також зустрінеться з прем'єр-міністрами північних країн, які їдуть до Ісландії для участі в сесії. Вони проведуть двосторонні зустрічі та спільну пресконференцію.

"Ми обоє раді та пишаємося тим, що скандинавська підтримка України є такою сильною та непохитною в усьому північному політичному спектрі. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році країни Північної Європи активно підтримують Україну в її боротьбі", – сказали президент і віцепрезидент Північної ради.

Головною темою сесії Північної Ради в Рейк'явіку стане мир і безпека в Арктиці. На порядку денному також можливе оновлення Гельсінської угоди.

30 жовтня виступить Світлана Тихановська.