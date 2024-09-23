Зеленський виступив в ООН: головні заяви президента на Саміті майбутнього

У Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН 23 вересня розпочався Саміт майбутнього. На ньому виступив Володимир Зеленський.

Президент закликав усі нації підтримувати Україну для мирного майбутнього. Головне з виступу Зеленського в ООН, який транслювало Суспільне, передає 24 Канал.

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Виступ Зеленського в ООН 23 вересня

Глава держави наголосив, що ми побудуємо справжнє майбутнє. Україна докладає всіх зусиль для того, щоб всі нації були об'єднані. Президент наголосив, що ми стоїмо не тільки проти нестабільності, але й робимо усе для того, щоб не підривати глобальну єдність.

Ми працювали над Пактом майбутнього. Росія знову діяла деструктивно, як завжди, проти всіх глобальних ініціатив, які захищають ефективність статуту ООН. Ця група завжди таким чином приводилась, але зараз ми намагаємося зробити щось хороше для всіх,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Український лідер подякував Намібії за консолідацію Пакту майбутнього. Також подякував Замбії та Швеції за допомогу в переговорах для глобального Пакту.



Окрім того, політик подякував Ямайці й Нідерландам за те, що вони проводили декларацію для майбутніх поколінь.

Дуже важливо, щоб ми завтра об'єднали свої голоси,

– наголосив президент.

Також подякував за спільний виступ від африканських націй. Висловив вдячність усім країнам, які запропонували свої корисні ідеї для майбутнього.

Світ потребує сталого розвитку. Я кажу це як президент України – країни, яка протистоїть російській брутальній колоніальній агресії,

– підкреслив Зеленський.

Додав, ми знаємо, як багато чого може досягти тут глобальна єдність за допомогою завдяки мирним самітам для України, де намагаємося перемогти деструктивність Росії та її союзників.

Ми зараз готуємося до другого Саміту миру з нашими партнерами, щоб діяти послідовно згідно з формулою миру. Ми працюємо для безпеки, енергетичної безпеки, і для того, щоб Росія понесла відповідальність за свій терор,

– наголосив президент.

Також розповів, що надалі Україна буде звертатися до всіх інших пунктів формули миру, зокрема, звільнення полонених. Зазначив, що зараз наша держава готує документ для того, щоб презентувати його на другому Саміті миру.

Ми закликаємо всі інші нації підтримувати Україну для мирного майбутнього. Путін вже вкрав багато, але він ніколи не вкраде майбутнє для світу. Я в цьому впевнений,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Зауважимо, що президент завершив виступ під оплески.