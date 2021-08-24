Нам точно усміхнеться доля, – Зеленський з потужною промовою виступив у Раді

Нардепи відкрили урочисте засідання з нагоди 30 річниці ухвалення Акту проголошення Незалежності України. Першим на ньому виступив президент Володимир Зеленський.

Глава держави привітав усіх з Днем Незалежності. Він наголосив: за те, щоб ці слова стали реальністю, боролися багато поколінь українців.

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Президент підкреслив, що вітальні слова звучатимуть 24 серпня ще безліч разів, проте українці від них не втомлюватимуться. Зеленський додав, що все це стало можливим завдяки депутатам І скликання, які сьогодні присутні у залі парламенту.

Особливо символічно, що зараз оплески їм шановним звучать від народних депутатів цього скликання, які 24 серпня 1991 року ще навіть не народилися,

– зауважив він.

Глава держави наголосив, що 30 років тому відбулося відновлення Незалежності України, відновлення її державності. Саме тому він підписав указ про відзначення Дня української державності й вніс на розгляд народних обранців законопроєкт, за яким він має бути вихідним днем.

Потужна промова про державні символи

Політик додав, що важливо не лише відзначати появу державності, але й об'єднуватися для її збережння. "Нашу велику українську сім'ю єднає родина державних символів – прапор, герб та гімн. Вони пов'язані статтями Конституції, пов'язані на рівні національної підсвідомості", – пояснив він.

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Зеленський зазначив, що гімн України – це душа країни та мудрість наступним поколінням. "Ми думали, що запанували у своїй сторонці, проте 7 років поспіль кладемо душу й тіло за нашу свободу. Бо забули, що ще далеко не всі воріженьки – як роса на сонці. Але ми не забули, якого ми роду. Отже, нам точно усміхнеться доля", – переконаний політик.

А доля, за його словами, це герб України. Мовляв, вона закарбована тисячу років тому на тризубі Володимира Великого та ж сучасним гербом нашої держави. Президент додав, що це простий шифр з 4 букв: воля. "Бо наша доля бути вільними. А наша воля – це наш український прапор. І це точно знають Краматорськ, Маріуполь, Слов'янськ, Лисичанськ та ще десятки звільнених від окупантів міст та сіл Донбасу. В інших містах та містечках також буде воля. Воля буде і в Криму, бо це наша доля. Доля незалежної України", – наголосив він.

Засідання Ради до Дня Незалежності: що відомо

Спочатку у нардепів заплоноване урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності. Після нього почнеться позачергова сесію парламенту, скликана президентом.

Головний пункт у порядку денному – законопроєкт про великий Державний герб України, який ініціював сам Зеленський. Документ потрапив до Ради ще 28 червня і був позначений як невідкладний.

Президент згадав, що сьогодні нардепи розглядатимуть питання великого Державного Герба. Він наголосив, що це – ідея та мрія першого українського президента Леоніда Кравчука.