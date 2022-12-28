Зеленський виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням

У середу, 28 грудня, Верховна Рада зібралась на останнє в році засідання. Президент України Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з традиційним щорічним посланням.

В залі також були прем'єр-міністр Денис Шмигаль із членами уряду та Валерій Залужний. Депутати зустріли оваціями головнокомандувача ЗСУ.

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Про що говорив Зеленський у Парламенті

Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк. За його інформацією, виступ глави держави тривав 52-і хвилини.

28 грудня Парламент зібрався на своє останнє засідання в цьому році. На засіданні заслуховували послання Президента до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє положення України.

Як зазначив Ярослав Железняк, Зеленський у своєму щорічному посланні наголосив на наступному:

Україна стала одним з лідерів вільного Світу. Для багатьох це гордість мати друзів серед українців.

Ми допомогли Заходу віднайти себе знову і відчути, наскільки Захід переважає. Там уже ніхто не боїться РФ. Саме Україна об’єднала ЄС.

З початку повномасштабної війни відбулося 850 дипломатичних заходів, у яких Президент брав особисту участь.

Український військово-промисловий комплекс буде одним з найбільш прогресивніших.

Потрібні нові гарантії безпеки, реформа чинних міжнародних організацій (які мають гарантувати мир, але не здатні це зробити).

Єдність – це те, що ми маємо зараз берегти.

Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління. Все, чого не досягли раніше, у нас буде. Зараз є загальнонаціональна єдність, своя держава і підтримка світу.

Ми станемо лідером у побудові "зеленої енергетики". Також розвивати власну атомну генерацію

Ми пройдемо цю зиму — російські ракетні та "шахедні" удари не допоможуть.

Кількість терміналів "Старлінк" сягне більше ніж 30 тисяч найближчим часом.

Звершиться тотальна цифровізація всіх державних послуг.

Будемо розвивати відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки.

30 держав-донорів приєдналися до ініціативи Grain from Ukraine.

Бізнес – це також захист України, податки – це також безпека.

За рік на оборону спрямовано понад 1,2 трлн грн. Маємо пам’ятати, що це гроші, тільки коштом внутрішніх податків та мит, а міжнародна допомога йде на гуманітарні цілі.

Подякував всім, хто платить податки.

Має бути міжнародний трибунал за військовими злочинцями окупантів. Подякував Нідерландам за лідерство в цьому питанні.

Мета – відновити територіальну цілісність України, та звільнити всіх, хто у полоні. З початку війни повернули наших 1456 людей.

Відбудова буде найбільшим економічним проєктом Європи: вся територія нашої держави потребує перебудови. Так само будемо відновлювати "нормальність життя" на території Донбасу та Криму. Пріоритет для компаній, які були в Україні під час війни і вийшли з ринку РФ. Попросив депутатів розробити таку законодавчу рамку для стимулювання бізнесу заходити в Україну зараз.

Мільйони наших людей закордоном не мають стати біженцями. Ми маємо повернути їх до дому.

Має бути створена сучасна ветеранська політика та політика реабілітації.

Добрий тролінг президента:

У Чорному морі поменшало флагманів, а один сумнозвісний міст все більше працює на "виїзд"… якщо працює".

Не існує у світі такого золота для хрестів, які б могли перекрити моральну іржу від зв’язків з державою-терористом".

Після виступу також відбулося нагородження військових.

Президент України виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням: дивіться відео