Зеленський виключив Кравченка зі складу РНБО

Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Президент вивів зі складу РНБО колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка.

Указ про це опублікували на сайті президента.

Що відомо про зміни у складі РНБО?

Документ передбачає саме виключення Руслана Кравченка зі складу Ради національної безпеки і оборони.

Він був членом РНБО як генеральний прокурор. 15 вересня Верховна Рада підтримала його звільнення з посади, після чого Зеленський підписав відповідний указ.

21 вересня стало відомо, що Кравченко також звільнився з органів прокуратури. Відтак після припинення роботи на посаді генпрокурора він втратив підставу для перебування у складі РНБО як очільник Офісу генерального прокурора.

Водночас нову людину замість Кравченка до складу Ради президент своїм указом не призначив. Указ №970/2026 набув чинності 28 вересня, у день його оприлюднення.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора проводить службове розслідування щодо закордонного відрядження Кравченка. Як повідомила речниця ОГП Мар'яна Гайовська, рішення про перевірку 22 вересня ухвалив виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський.

Кравченко виїхав за кордон уночі 14 вересня, нібито у службове відрядження, однак після цього в Україну не повернувся. В ОГП перевіряють, чи були дотримані всі встановлені правила під час оформлення та проведення.

Також службове розслідування має встановити обставини, які могли призвести до можливих порушень. Після завершення перевірки в ОГП обіцяють ухвалити відповідні рішення, якщо для цього будуть підстави.

Раніше Кравченко подав у відставку з посади генерального прокурора на тлі розслідування НАБУ і САП щодо можливого "кришування" колл-центрів.