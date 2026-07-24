Зеленський з військовим керівництвом визначив відповідь на удари Росії: є чіткий перелік заходів

Володимир Зеленський 24 липня провів нараду із військовим керівництвом України. Під час зустрічі було визначено, як відповідати на російські удари.

Про це президент України повідомив у телеграм-каналі.

Що обговорив президент на нараді із військовими?

Володимир Зеленський зазначив, що заслухав доповіді Михайла Драпатого, Євгенія Хмари та Павла Паліси. Головнокомандувач ЗСУ доповів президенту стосовно ситуації на фронті в цілому.

Детально пройшлися по тих напрямках і завданнях, які потребують найбільшої уваги й оперативних рішень. Зокрема, визначили порядок наших дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі нашої країни, а саме у відповідь на російський терор проти наших міст і громад прикордонних та прифронтових областей, Києва та області, Одеської області та нашого морського коридору,

– наголосив президент.

Глава держави запевнив, що на всіх рівнях – Збройні Сили України, Міністерство оборони України й інші урядові структури, розвідки та спеціальні служби – є чіткий перелік заходів.

Зеленський також зауважив, що Євгеній Хмара готує рішення, які забезпечать оперативну реалізацію необхідних запитів командирів корпусів за підсумками нашого з ними спілкування цими тижнями.

"Павло Паліса та команда Офісу допомагатимуть і надалі з координацією роботи", – резюмував український лідер.

Нагадаємо, 24 липня вдень російська армія вдарила по локації у Київській області, де проходила оборонна виставка. Внаслідок цього загинуло щонайменше 10 людей, ще близько 100 зазнали поранень.

Окрім цього, Зеленський повідомив, що Росія не припиняє терор прифронтових регіонів. Зокрема, 24 липня окупанти вдарили по Слов'янську на Донеччині. Внаслідок атаки авіабомбами там загинули 5 людей, ще 9 – зазнали поранення.