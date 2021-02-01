Зеленський визнав, що особисто блокує китайським інвесторам "Мотор Січі" доступ до управління

В інтерв'ю програмі Axios, яка виходить на американській платформі HBO, Президент України Володимир Зеленський чітко та однозначно дав зрозуміти, що не дозволить Китаю або будь-якій іншій країні купити контрольний пакет акцій Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Мотор Січ", а блокування Україною доступу китайських акціонерів до управління компанією здійснюється за його розпорядженням.

Джерело: "Українські новини"

"Ніколи. Не при мені. Я тут не на все життя, але за мого президентства точно ні", – сказав Володимир Зеленський про блокування доступу власників контрольного пакета акцій до управління "Мотор Січ" в інтерв'ю програмі Axios на американському телеканалі HBO, чим підтвердив, що тиск Антимонопольного комітету України (АМКУ) та Служби безпеки України (СБУ) на китайських інвесторів підприємства здійснюється з його відома та за його розпорядженням. Президент назвав підприємство стратегічним, хоча з 2015 року його виключено зі списку стратегічних підприємств, та угода щодо придбання акцій "Мотор Січі" китайськими інвесторами проводилася як комерційна трансакція приватних осіб.

Як відомо, напередодні СБУ за підтримки Національної гвардії та бойовиків праворадикальних організацій влаштувала облаву в будівлі, де могли пройти загальні збори акціонерів. Перед цим Україна на 3 роки заморозила активи китайської Skyrizon і заборонила в'їзд в країну її акціонеру громадянину Китайської Народної Республіки (КНР) Ван Цзіну, які придбали контрольний пакет акцій "Мотор Січі", а АМКУ протягом тривалого часу ігнорує заявки на узгодження концентрації, повертаючи документи заявникам під формальними приводами. Крім того, перед атакою на будівлю, де могли пройти збори акціонерів, СБУ заручилася в Шевченківському районному суді м. Києва забороною на внесення змін до державних реєстрів щодо "Мотор Січі" – це повинно було заблокувати будь-які зміни в діяльності компанії, якщо акціонери все ж знайдуть можливість провести збори. Для їх зриву тим же рішенням суду СБУ домоглася 5-го за рахунком арешту акцій, щоб унеможливити реєстрацію та голосування акціонерів з питань порядку зборів. У Києві СБУ змогла отримати потрібне рішення, яке днем ​​раніше відмовилися приймати в Господарському суді Запорізької області.

Китайський інвестор ПАТ "Мотор Січ" Skyrizon у своїй офіційній заяві назвала те, що відбувається в Україні "варварським пограбуванням", що виключає мирне врегулювання спору, і попередила про намір захищати свої законні права та інтереси, в тому числі в міжнародному арбітражі.

У свою чергу заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін визнав, що Україна не створила належних умов для захисту інвестицій, і тепер очікує жорстких контрзаходів з боку Китаю.

"Кейс "Мотор Січі" є своєрідним маркером. На жаль, він не один та не лише з Китаєм. Ми чітко розуміємо, що китайська сторона володіє значними ресурсами для інвестицій в іноземні юрисдикції та ключовим завданням уряду, безумовно, є створення належних умов і гарантій того, що зазначені інвестиції, як мінімум, не будуть піддаватися рейдерським атакам", – сказав заступник глави українського зовнішньополітичного відомства.

Гліб Канівський, аналітик StateWatch та проєкту "Марлін" попередив, що Україні доведеться відповісти за грубі дії проти інвесторів з КНР. Як мінімум, мова йде про перспективу виплати компенсації в розмірі 3,5 млрд доларів за протизаконну експропріацію за рішенням міжнародного арбітражу: "Без втрат не обійдеться. Затягування часу Банковій розв'язало руки китайському інвестору в міжнародному арбітражі. Більш істотні втрати Україною може понести у разі відповідних економічних санкцій Китаю".

Раніше повідомлялося, що Туреччина відмовилася від використання авіаційних двигунів виробництва "Мотор Січі": на тлі невизначеної ситуації на підприємстві та суперечливих дій українського уряду в Анкарі визнали Україну ненадійним і непередбачуваним постачальником, і оголосили про використання авіадвигунів власної розробки.