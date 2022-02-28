У день переговорів з Росією Зеленський звернувся до українців та окупантів

Уранці на п'ятий день війни з Росією президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Глава держави розповів про переговори з Росією та здобутки українців.

Глава держави розповів про ситуацію на фронті, здобутки нашої армії та перспективу членства України в Євросоюзі, повідомляє 24 канал. Найголовніше зі звернення Володимира Зеленського читайте далі.

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Україна стоїть міцно

Зеленський наголосив, що от уже п'ятий день боротьби з загарбниками ми стоїмо міцно. Також глава держави зазначив, що українці до цього часу не знали своєї справжньої сили

Ми часто не помічали, на що ми з вами реально здатні. А от зараз проявили себе на повну. І це надихає. Кожного. Кожну,

– підкреслив президент.

Через агресію Кремля гинуть діти

Володимир Зеленський зазначив, що українці за ці кілька днів продемонстрували свою силу, тому тепер у переговорах з міжнародними партнерами глава держави чує повагу до нашого народу.

У кожній розмові з нашими партнерами я чую щиру повагу. Українці показали світу, хто ми є. І Росія показала, якою вона стала,

– наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що через війну, яку розпочала Росія, загинули 16 дітей, і ще 45 зазнали поранень.

Світова підтримка

У війні з Росією світ на нашому боці, а кожен постріл ворога згуртовує нас. Зеленський зазначив, зо Росія навіть повірити не могла у це.

Європейський Союз нас підтримує. Нам нададуть зброю. Глава держави зазначив, що європейці усвідомили те, що Україна бореться за мир, життя дітей та демократію.

Тому президент наполягає на тому, що наша держава повинна стати членом ЄС.

Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами. Але наша мета – бути разом з усіма європейцями і головне – бути на рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що це можливо,

– заявив Зеленський.

Учора глава держави провів переговори з президентами Литви, Польщі, Франції та Португалії, прем'єр-міністрами Бельгії, Іспанії та Великої Британії. Усі вони підтримують нашу державу.

Наслідки агресії для Росії

Володимир Зеленський зазначив, що Росія зазнає серйозних економічних втрат через санкції, які на неї наклали міжнародні партнери. Глава держави наголосив, що не розуміє, для чого війна потрібна Кремлю. Крім того, уже загинули, за словами президента, 4 500 російських солдатів.

Поки продовжується це злочинне вторгнення в Україну, російська держава зазнає таких збитків, ніби війна пройшла і їхньою територією. Для чого це все вам? Російським матерям, російським вчителям, російським підприємцям та всім іншим. Для чого?

– зазначив Зеленський.

Також президент звернувся до російських солдатів із закликом не вірити пропаганді, кинути техніку та врятувати свої життя.

Амністія учасників бойових дій

Володимир Зеленський оголосив, що всі учасники бойових дій, які з тих чи інших причин перебували під слідством, вийдуть на волю. президент зазначив, що так вони можуть компенсувати свою провину, адже тепер головним завданням є оборона нашої держави.

В умовах воєнного стану учасники бойових дій – українці з реальним бойовим досвідом – будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни. Ще з деяких людей, учасників АТО, знімаються всі санкції. Ключове зараз – оборона,

– заявив Зеленський.

І насамкінець глава держави пригадав свою інавгураційну промову і слова про те, що кожен із нас президент. Тепер, за словами президента, кожен із нас воїн, адже ми захищаємо нашу Україну.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

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