Зеленський вніс до Ради законопроєкт про продовження воєнного стану ще на 30 днів

Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт щодо продовження режиму воєнного стану. Найближчим часом нардепи мають затвердити відповідний президентський указ.

У документі мовиться про продовження строку дії воєнного стану ще на 30 днів – у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Росії проти України.

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Режим воєнного стану продовжать до 24 квітня

Воєнний стан в Україні запровадили 24 лютого з 5:30 й строком на 30 діб. Народні депутати тоді затвердили відповідний президентський указ 300 голосами. Згідно з документом, режим воєнного стану мав би завершитися 26 березня. Втім, після продовження він діятиме на 30 днів довше, тобто до 24 квітня – до 5:30.

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