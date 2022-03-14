Зеленський вніс до Ради законопроєкт про продовження воєнного стану ще на 30 днів
14 березня 2022 , 23:01Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада
Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт щодо продовження режиму воєнного стану. Найближчим часом нардепи мають затвердити відповідний президентський указ.
У документі мовиться про продовження строку дії воєнного стану ще на 30 днів – у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Росії проти України.
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Режим воєнного стану продовжать до 24 квітня
Воєнний стан в Україні запровадили 24 лютого з 5:30 й строком на 30 діб. Народні депутати тоді затвердили відповідний президентський указ 300 голосами. Згідно з документом, режим воєнного стану мав би завершитися 26 березня. Втім, після продовження він діятиме на 30 днів довше, тобто до 24 квітня – до 5:30.
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