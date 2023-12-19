Зеленський впевнено відповів на питання про можливість "програшу України" у війні
19 грудня президент України розпочав пресконференцію з представниками ЗМІ. Глава держави розповів, чи він бачить ймовірність поразки України у війні з Росією.
Главу держави запитали, чи може Україна поступово прийти до програшу у війні. Зеленський дав чітку відповідь, передає 24 Канал.
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Україна витримувала й складніші часи
Президент країни заявив, що не розглядає можливу поразку у війні.
Ми були у найскладнішій ситуації, ми були майже повністю окуповані - принаймні центральні регіони, логістика нашої держави, дороги, залізниця, доставка продуктів харчування, ми були в повній блокаді, ми вийшли. Зараз в нас інша ситуація
– пояснив він.
Зеленський визнав, що перед Україною багато викликів, зокрема, пов'язаних із постачанням зброї – снарядів, артилерійських систем, особливо 155-го калібра, ремонтів цих систем. Крім того, держава має складнощі у стосунках з сусідами, бо "політика завжди втручається".
Глава держави наголосив, що треба боротися і сильно вірити не словами, а наближати перемогу своїми щоденними кроками, аби потім не було соромно.Оперативно про головне з пресконференції президента Зеленського і в нашому телеграмі.