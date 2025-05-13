Зеленський вважає, що сильні пакети санкції США і ЄС змусять Росію до переговорів

Нещодавно європейські лідери пригрозили Росії новими санкціями, якщо країна-агресорка не погодиться на 30-денне припинення вогню. Їх можуть запровадити вже цього місяця.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час пресконференції 13 травня.

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Чи зможуть санкції примусити Росію до переговорів

Зеленський зазначив, що наразі не може точно сказати, коли країни Європи введуть санкції проти Росії. Водночас він додав, що Україна очікує, що під час засідання європейських лідерів буде розглянуто це питання. За словами президента, це може відбутися до кінця цього місяця.

Я відверто хотів би, щоб пакет був на рівні пропозиції в конгресі США від Ліндсі Грема щодо санкцій по енергетиці та банківській системі. Те, що я бачив, я вважаю, що там достатньо сильний пакет. І якщо Європа може додати до свого пакета аналоги кроків США, ми були вдячні

– зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що важливий "не пакет заради пакету, а сильний пакет, який буде впливати ще на економіку Росії".

Український лідер наголосив, що неприїзд Путіна до Туреччини стане "фінальною точкою демонстрації, що вони не готові до закінчення війни".

А значить, всі обіцянки, тверезі та чіткі обіцянки США, Європи, лідерів інших країн, повинні бути виконані. Інакше, ви не змусите і не примусите Росію до кроків, до того чи іншого формату деескалації. Значить, будуть санкції. Я можу очікувати тільки сильного пакета від США санкцій проти Росії,

– заявив президент.

Він додав, що ці санкції вже не за військову агресію, а за те, що вони не хочуть навіть припинення вогню. Він також зазначив, що наступний пакет санкцій має бути найсильнішим.