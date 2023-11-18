Зеленський ввів санкції проти Азарова, Царьова, Аксьонова та компаній з Росії

Володимир Зеленський ухвалив укази №758 та №759. Голова держави ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти колаборантів та зрадників, а також російських компаній.

Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Це сталося у суботу, 18 листопада.

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Хто потрапив до санкційного списку

Зеленський ухвалив санкції проти фізичних осіб, серед яких чимало зрадників. Також було введено санкції проти юридичних осіб, що мають відношення до депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій нашої держави.

Так, у санкційному списку є прізвища понад 100 фізичних осіб. Там можна побачити колишнього прем'єра Миколу Азарова, ексдепутата Олега Царьова та колишнього міністра освіти часів Віктора Януковича Дмитра Табачника. Також Зеленський ввів санкції проти гауляйтера Сергія Аксьонова, якого російські окупанти назначили "головою" тимчасово захопленого ними ж Криму, та зрадника Леоніда Пасічника, який керує окупаційною адміністрацією та проросійськими бойовиками у незаконно створеному Росією квазіутворенні на Луганщині.

Крім того, президент України ввів санкції проти 37 юридичних осіб. Це компанії з Росії, що причетні до примусової депортації юних українок та українців. Серед цих юросіб, наприклад, є некомерційна організація "Квартал Луї". Її заснувала уповноважена при Владімірі Путіні з прав людини Марія Львова-Бєлова. У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на її арешт.

Що кажуть експерти про антиросійські санкції