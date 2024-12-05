Зеленський ввів санкції проти влади Грузії

Володимир Зеленський підписав указ про санкції РНБО проти влади Грузії, яка здає країну Владіміру Путіну. Український лідер наголосив, що у таких ситуаціях варто діяти вчасно та принципово.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ранкове звернення президента України.

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Україна ввела санкції проти влади Грузії

Володимир Зеленський вранці 5 грудня повідомив, що підписав указ про введення санкцій проти частини влади Грузії, яка зараз здає країну російському диктатору Путіну. Відповідним рішенням президент України ввів у дію рішення РНБО.

Український лідер наголосив, що саме через частину влади, яка нині здає країну Росії, у Грузії й спалахнули протести. Крім того, Зеленський звернувся і до партнерів, адже в таких ситуаціях треба діяти швидко і рішуче.

Важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається. І треба діяти. Так буває в міжнародних справах: якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати не принципово, то далі – втрачені десятиліття, і країни позбавлені свободи,

– наголосив Зеленський.

Президент додав, що країнам варто разом захищатися від агресивного режиму Москви, тому не можна втрачати у регіоні ані Грузію, ані Молдову, ані Україну.

Відтак, Україна застосувала санкції проти голови владної та проросійської партії "Грузинська мрія", мільярдера Бідзіна Іванішвілі та його спільників. Загалом обмеження застосували проти 19 проросійських грузинських політиків.

Чому в Грузії спалахнули протести

Після проведення виборів у Грузії спалахнули масові протести. Причиною цього стала низка подій. По-перше, на виборах перемогла "Грузинська мрія", яка відкрито демонструє проросійську позицію та прихильність Кремлю. По-друге, влада відмовилася від євроінтеграції.

Нині провладні телеканали Грузії не висвітлюють протести. Триває затримання опозиціонерів. Так, 4 грудня стало відомо про затримання Ніколоза Гварамії – одного з лідерів опозиції та колишнього міністра юстиції, науки та освіти Грузії. Нині його тримають в ізоляторі. Адвокат затриманого повідомив, що Гварамія був побитий силовиками. Незабаром відбудеться суд над ним.

Крім того, 3 роки тюрми загрожує й Алеко Елісашвілі – одному з лідерів коаліції "Сильна Грузія" та лідеру партії "Громадяни".