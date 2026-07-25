Ні, це не означає, що Трамп раптом став проукраїнським політиком. Не означає, що завтра війна закінчиться чи що США автоматично ухвалять усі рішення, яких чекає Україна. Але це означає інше. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Москва більше не контролює інформаційну рамку навколо України так, як це було ще зовсім недавно.

Росія роками вкладала величезні ресурси в одну просту ідею: переконати американських політиків, що проблема — не Путін. Проблема — Україна. Що саме Київ не хоче миру. Що саме Захід затягує війну. Що варто лише припинити "накачувати київський режим зброєю" — і все нібито швидко завершиться.



Саме цю тезу Кремль повторює щодня. Саме її вкотре повторював Сергій Лавров під час своєї зустрічі з американськими представниками.



Але сьогодні ця риторика вже не працює так, як працювала раніше. Поки російська дипломатія вкотре вимагала припинити допомогу Україні, весь світ бачив іншу картину.



Україна продовжує виробляти власну далекобійну зброю. Україна переносить війну туди, звідки вона прийшла. Україна показує результат. І саме результат дедалі більше визначає політичні рішення наших партнерів.



Дуже показовим став візит до України Лори Лумер. Не тому, що одна людина може змінити політику Сполучених Штатів. А тому, що вона представляє ту аудиторію, до якої Кремль роками намагався достукатися через власні інформаційні кампанії.



Приїхавши до України, вона побачила не російську телевізійну картинку. Вона побачила Київ, який живе під балістичними ударами. Побачила Лавру після російських атак. Побачила наслідки того самого "русского мира", який Москва так наполегливо продає світові.



Саме тому в Росії настільки нервово реагували на цей візит. Бо Кремль прекрасно розуміє: коли люди починають бачити реальність власними очима, пропаганда працює значно гірше.



Попереду ще одна надзвичайно важлива подія — зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. І вона буде зовсім іншою, ніж могли розраховувати у Кремлі. Сьогодні Зеленський їде до Вашингтона не з проханнями. Він їде з аргументами.

Україна вже довела, що здатна самостійно виробляти сучасну зброю. Україна стала одним із світових центрів розвитку безпілотних технологій. Україна має досвід сучасної війни, якого не має жодна інша країна світу. Це вже не історія про благодійність. Це історія про партнерство.

І саме тому дедалі більше американських політиків говорять не про скорочення допомоги Україні, а про спільне виробництво озброєння, розвиток технологій та довгострокову співпрацю.



Для Кремля це надзвичайно поганий сигнал. Бо вся російська стратегія останніх років будувалася на одному припущенні. Що Захід втомиться. Що Америка відмовиться від підтримки України. Що нова адміністрація почне тиснути не на Путіна, а на Київ. Саме на це Москва витратила роки дипломатичних, інформаційних та політичних зусиль.



Сьогодні ми бачимо іншу тенденцію. Так, у Вашингтоні шукають шлях до завершення війни. Так, Сполучені Штати хочуть переговорів. Але дедалі очевидніше стає головне. Ніхто не збирається позбавляти Україну права захищатися. Ніхто не збирається залишати її без зброї лише тому, що цього вимагає Кремль. І саме тому російські заяви про "неприпустимість накачування київського режиму зброєю" звучать дедалі більш безпорадно.

Бо зброя для України сьогодні — це вже не питання чиєїсь доброї волі. Це питання безпеки Європи. Це питання безпеки самих Сполучених Штатів. І це дедалі краще розуміють навіть ті політичні середовища, на підтримку яких Кремль ще донедавна покладав великі надії.

Попереду буде ще багато складних рішень. Попереду будуть непрості переговори. Попереду будуть нові російські спроби шантажу. Але одна тенденція вже стала очевидною – Москва більше не може нав'язувати Заходу власне бачення цієї війни.

І якщо Кремль найбільше боїться продовження постачання зброї Україні, то це означає лише одне. Саме ця зброя сьогодні руйнує не лише російську військову машину. Вона руйнує головний політичний розрахунок Путіна — перечекати Захід і змусити його відмовитися від України. Схоже, цей план більше не працює.