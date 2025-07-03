"Вона продовжить вбивати": Зеленський закликав до жорсткіших обмежень Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжить війну, допоки має доступ до грошей, обладнання та зброї. Він закликав міжнародну спільноту повністю зупинити постачання до країни-агресорки будь-яких товарів, які можуть бути використані для виробництва озброєнь.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України під час гала-вечора з нагоди головування Данії в Раді ЄС.

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До яких обмежень Росії закликав Зеленський

Зеленський акцентував на необхідності посилення санкцій проти Росії, розвитку надійної системи безпеки для України та створення європейської оборонної індустрії, яка б не дозволила країні-агресору домінувати в жодній сфері.

Все це є критично важливим для збереження безпеки Європи і ми повинні продовжувати тиснути на Путіна та Росію, щоб вони припинили війну, щоб вони з повагою ставилися до сусідів та обрали мир,

– зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що поки Росія отримує високі прибутки від продажу нафти, вона продовжуватиме війну, тому вкрай важливо запровадити жорсткі обмеження на ціни. Також, за його словами, якщо країна-агресорка має доступ до обладнання, запчастин і зброї, вона продовжуватиме знищувати українців.

Президент підкреслив, що необхідно повністю припинити будь-які постачання до Росії всього, що може бути використане для виробництва озброєння. Він запропонував створити ефективну платформу для контролю за товарами подвійного призначення – це, на його думку, могло б стати одним зі здобутків під час головування Данії в Раді ЄС.

"Нам потрібно обрізати Путіну доступ до грошей", – наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що доти, доки російські банки мають змогу функціонувати в Європі та за її межами, війна триватиме. На його думку, Росію необхідно підштовхнути до дипломатичного шляху.

Крім того, український лідер заявив, що Росія – "свідомий антиєвропейський проєкт". За його словами, всі можуть впевнитися в тому, що країна-агресорка працює проти європейського шляху.

"Саме тому ми не повинні дати виграти Росії у цій війні", – резюмував президент.