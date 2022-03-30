Зеленський закликав друзів України підтримати онлайн-захід Social Media Rally

Володимир Зеленський закликав друзів України приєднатися до кампанії фінансової підтримки держави Stand up for Ukraine та підтримати онлайн-захід Social Media Rally. Він відбудеться 9 квітня.

Про це Зеленський повідомив у своєму твітері.

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У дописі глава держави наголосив, що допомога друзів української держави сприятиме нашій спільній перемозі.

Закликаю друзів України в усьому світі приєднатися до кампанії #StandUpForUkraine та підтримати онлайн-захід Social Media Rally 9 квітня,

– зазначив президент.

Зеленський також подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та міжнародній організації Global Citizen за лідерство та підтримку.

Зокрема, президент зробив репост твіту Урсули фон дер Ляєн, де вона інформувала про проведення акції на підтримку України 9 квітня.

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Єврокомісія та Канада запустили програму фінансової підтримки України Stand up for Ukraine. Метою цієї кампанії є мобілізація світової спільноти для збору грошей на підтримку України у розв'язаній Росією війні.