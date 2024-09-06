Вже цієї осені: Зеленський на "Рамштайні" запропонував покласти край агресії Росії
Партнери та союзники України здатні зупинити російську агресію. Зробити це вже цієї осені запропонував президент Володимир Зеленський у ході зустрічі "Рамштайн".
Відповідну заяву президент України озвучив сьогодні, 6 вересня, у Німеччині. При цьому він зазначив, що зробити це слід відповідно до міжнародного безпекового порядку.
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Зробімо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. У такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Ми повинні зробити це,
– сказав він.
Зеленський бере участь у "Рамштайні"
Сьогодні у Німеччині відбувається засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн". Зранку стало відомо, що на зустріч прибув і президент Володимир Зеленський.
Планують, що глава держави зустрінеться з Шольцом, Пісторіусом і Ллойдом Остіном. Далі – поїде в Італію на переговори з Мелоні.
Довідково. "Рамштайн" – це серія міжнародних зустрічей міністрів оборони різних країн світу, які об'єдналися для координації та прискорення військової допомоги Україні у її боротьбі проти російської агресії.
До слова, раніше президент повідомив, що Курська операція є частиною більшого плану перемоги, який він невдовзі представить міжнародним партнерам. План не залежить від позиції Росії, а виключно від дій України та союзників.