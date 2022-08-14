росія має платити більшу ціну за терор, – Зеленський закликав світ об'єднатись проти зла

Підтримка цивілізованого світу – один з головних факторів майбутньої перемоги України. Чим більшою вона буде – тим швидше настане поразка окупантів.

російські окупанти не припиняють скоювати злочинів проти України та спроб окупації нових українських територій. Допомога партнерів вже створила ворогу багато проблем, але ще не знівелювала його військовий потенціал.

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Зеленський закликав допомагати Україні на всіх рівнях

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців наголосив, що Україна завжди прагнула миру та пропонувала росіянам припинити війну та покинути окуповані території. Окупанти вірять в терор та свою силу, тому намагаються досягнути своїх злочинних цілей через злочини та шантаж.

Він підкреслив – ми повинні захищатися на усіх можливих рівнях. Ворог не припиняє обстрілів та вбивств українців, і єдиною ефективною відповіддю буде збереження єдності та відповідь на кожен злочин росіян.

Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія, а отже, менше часу триватиме ця війна. І кожен в Україні, кожен у вільному світі має робити все від них залежне і все можливе, щоб Росія й ті, хто підтримує війну, платили дедалі більшу ціну за російський державний терор,

– сказав Зеленський.

Дивіться відео звернення Зеленського до українців