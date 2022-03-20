Зеленський запевнив: його діти добре знають, що відбувається в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його діти все знають про війну в нашій державі. За його словами, він спершу їм не казав нічого відкрито.

Президент пояснив, що діти самі до нього звернулись. Вони сказали, що в Україні вирує війна.

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На щастя, ми не повинні нічого пояснювати нашим дітям. На щастя, вони мають доступ до відео та новин. Я дивлюся, щоб їхній доступ до цих відео був відкритим, вони мають доступ до них,

– заявив президент.

Нагадаємо, що у Володимира та Олени Зеленських є син та дочка. Глава держави наголосив, що дітям не можна забороняти переглядати будь-які відео того, що зробила Росія.

"Мій син повинен це знати, тому що поки мій син живий, це означає, що якийсь український військовий за це віддає своє життя. Мої діти пишаються Україною, дуже пишаються. Вони живлять щиру надію на нашу перемогу", – сказав Зеленський.

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