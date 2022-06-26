Зеленський записав нове звернення

"Хочу звернутись сьогодні до громадян Білорусі. До людей – і цивільних, і погонів. Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці. У Кремлі за вас уже все вирішили – ваші життя нічого для них не варті. Але ви не раби та не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі, - сказав президент.