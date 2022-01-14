Зеленський запропонував Байдену організувати тристоронні переговори за участю Путіна

Володимир Зеленський запропонував Джо Байдену організувати тристоронні переговори за участю Володимира Путіна. Наразі офіційний Київ очікує відповіді.

Деталі розкрив глава Офісу Президента Андрій Єрмак під час спілкування з американським дипломатом Джоном Гербстом. Зокрема, українська сторона не виключає варіант переговорів у форматі відеоконференції.

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Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом,

– наголосив Єрмак.

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