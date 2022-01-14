Зеленський запропонував Байдену організувати тристоронні переговори за участю Путіна
14 січня 2022 , 16:48Читать новость на русском
Джерело:AtlanticCouncil
Володимир Зеленський запропонував Джо Байдену організувати тристоронні переговори за участю Володимира Путіна. Наразі офіційний Київ очікує відповіді.
Деталі розкрив глава Офісу Президента Андрій Єрмак під час спілкування з американським дипломатом Джоном Гербстом. Зокрема, українська сторона не виключає варіант переговорів у форматі відеоконференції.
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Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом,
– наголосив Єрмак.
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