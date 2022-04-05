Зеленський запропонував скликати глобальну конференцію ООН у Києві

Президент України Володимир Зеленський виступив на Раді безпеки ООН. Глава держави закликає ефективніше боротися з Росією, яка коїть неймовірні злочини та плює на всі міжнародні законодавства.

Злочини Росії, скоєні у Бучі та інших українських містах показали: росіянам байдуже не лише на міжнародні правила, а й на людяність. Вони не збираються зважати на санкції та заклики світових лідерів та продовжать вбивати мирних українців.

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Конференція ООН у Києві

Глава держави переконаний – ООН потрібно реформувати порядок роботи, адже ефективність наявних механізмів гарантування безпеки близька до нуля.

Сьогодні час трансформувати систему, стрижнем якої є ООН. Ми закликаємо скликати глобальну конференцію ООН, і просимо це зробити вже у мирному Києві, для того, щоб визначитись, як будемо реформувати світову систему безпеки,

– запропонував Зеленський.

Також глава держави нагадав російській делегації у Радбезі ООН, що під час Нюрнберзького трибуналу від відповідальності не вдалося втекти жодному спільнику режиму Гітлера.

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