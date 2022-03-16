Зеленський запросив друзів-партнерів України приїхати у небезпечний Київ

Київ у двадцятий день війни відвідали очільники урядів Польщі, Чехії та Словенії. Володимир Зеленський закликає приїхати у столицю й інших світових політиків.

Глава держави зауважив, що наразі у Києві все ще може бути небезпечно. Адже небо над Україною досі не закрите від російських ракет та літаків, пише 24 канал.

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Зеленський нагадав про незакрите небо

Зеленський зазначив, що рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не ухвалене. Ми досі не отримали літаків. "Але ви точно знаєте, що погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю, на українців", – підкреслив він.

Тож кожен, хто з нами, отримає вдячність. Не тільки нашу, а й інших народів світу. Кожен, хто з нами, має шанс стати справжнім героєм,

– наголосив політик.

Про зустріч з главами європейських урядів

Водночас додав, що був радий зустрітися й наживо у Києві поговорити з прем'єр-міністрами Польщі, Чехії та Словенії. "Це вагома підтримка. Коли для окупантів наш Київ – мішень, особливо важливо й сміливо бути тут, поруч із нами, поруч з друзями. Так проявляється лідерство", – підкреслив Зеленський.

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