Зеленський запросив президентів країн G7 та Євросоюзу в Україну

Володимир Зеленський провів зустріч з послами "Великої сімки" та Європейського Союзу в Україні. Вони підбили зовнішньополітичні підсумки року й окреслили завдання на майбутнє.

Президент зазначив, що наша держава продовжить розвивати відносини з ЄС і НАТО та наповнювати конкретними проєктами та змістами співпрацю з ключовими партнерами.

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Ми запустили Кримську платформу. Провели результативний саміт Україна – ЄС. Ми зміцнюватимемо оборонні спроможності, будемо впроваджувати зміни в нашій країні, модернізувати економіку,

– сказав Володимир Зеленський.

Український лідер теж розповів учасникам зустрічі про перебіг реформ у країні. Зокрема про розблокування судової реформи та запуск надважливого процесу деолігархізації.

Безпекова ситуація на кордонах

Окрему увагу сторони приділили обговоренню безпекової ситуації на кордонах України та процесу мирного врегулювання на Донбасі. Президент наголосив на важливості активізації роботи всіх переговорних форматів для деескалації та подякував за підтримку.

Для мене особисто важливо бачити, що міжнародна підтримка України з року в рік міцнішає. Це, я вважаю, є спільним ключовим результатом нашої роботи. Ми відчуваємо, що демократичний світ краще розуміє роль України в регіоні, насамперед для європейської безпеки. Ціную особисті зусилля кожного з вас. Розраховую, що ми зможемо досягти ще кращих результатів наступного року,

– додав він.

Насамкінець політик запросив лідерів країн G7 та Європейського Союзу відвідати Україну і 2022 році.



Зеленський зустрівся послами G7 та Євросоюзу / Фото Офісу Президента