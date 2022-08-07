Зеленський запровадив нову відзнаку за оборону України: кого нею нагороджуватимуть

Президент Володимир Зеленський нову державну відзнаку – “За оборону України”. Її буде два типи та вже відомо, кого саме ними можуть нагороджувати.

Це вказано у відповідному указі президента, де також надали детальний опис медалі. Документ глава держави підписав 5 серпня. Однак, досі найвищою нагородою залишається "Золота зірка", яка вручається тим, хто здобув звання Героя України. Нещодавно Володимир Зеленський вручив кілька таких, тому загалом від 24 лютого так нагородили вже 157 людей.

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Кому вручатимуть відзнаку "За оборону України":

Нову почесну нагороду можуть отримати люди, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, її населення та інтересів держави під час широкомасштабного вторгнення росії.

Мовиться про працівників і службовців:

ЗСУ;

СБУ;

ГУР;

Нацгвардії;

Держспецзв'язку;

та багатьох інших.

Також нові нагороди можуть отримувати, зокрема, працівники органів влади й волонтери. Однак цивільні отримуватимуть медаль кольору білого металу. Повний перелік осіб, яких можуть нагороджувати, доступний за цим посиланням



Документ, з яким вручатиметься нагорода військовим / Зображення Офісу Президента

Детальні характеристики нової державної нагороди

На лицьовому боці відзнаки зображений Малий Державний Герб України. Він стоїть на тлі хреста, який утворений із чотирьох схрещених мечів. По діагоналях виділені кутові сегменти зі скошеними краями. На зворотному боці відзнаки буде рельєфний напис у три рядки: "За оборону України".



Відзнака з білого металу, яку отримуватимуть цивільні / Зображення Офісу Президента

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