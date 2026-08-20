20 серпня, 20:17
Оновлено - 20:24, 20 серпня
Зеленський застосував кілька пакетів санкцій проти Росії
Володимир Зеленський ввів нові санкції проти Кремля. Вони спрямовані як проти ВПК країни-агресорки, так і проти фізичних осіб.
Про це президент України розповів у вечірньому зверненні.
Що сказав Зеленський?
Серед осіб, які потрапили під санкції, за словами Зеленського, є як діячі, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, так і зрадники, які перебувають у західних країнах.
Це і колаборанти на тимчасово окупованих територіях України, і колишні діячі з України, які зараз десь там, у Європі, але документами, зв’язками й душею вони в Росії,
– заявив президент.
Він підкреслив, що Україна буде продовжить запроваджувати санкції та об’єднуватиме їх із санкціями партнерів.